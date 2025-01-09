На Балтийском направлении поезда задерживаются до 30 минут

Поезда на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) отправляются и прибывают с опозданием до 30 минут, об этом 9 января сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Причины задержек не уточняются. Отмечается, что сотрудники ОЖД предпринимают все необходимые меры для восстановления графика движения и сокращения времени ожидания.

Как отметили в СЗППК, пассажиры могут уточнить актуальную информацию о движении поездов на станциях и вокзалах, в пригородных билетных кассах, через мобильное приложение РЖД или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Напомним, что с 1 января 2025 года авиаперевозчики начали предоставлять скидку 50% на перелеты детей. Также несовершеннолетних с 14 января авиакомпаниям нужно будет сажать рядом с родителями.

Фото: ЗАКС.Ру