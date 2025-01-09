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Новости 20:20

Число преступлений, совершенных мигрантами в России, снизилось в 2024 году

фото ЗакС политика Число преступлений, совершенных мигрантами в России, снизилось в 2024 году

По итогам 2024 года уровень преступности среди иностранных граждан сократился, об этом 9 января сообщили в пресс-службе главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

Общее количество совершенных ими преступлений уменьшилось на 0,9%, а число лиц, причастных к противоправной деятельности, сократилось на 3,8%. Статистика показывает снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 2,2%.

Также сокращение зафиксировано в отношении разбойных нападений, грабежей, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, убийств и покушений на убийство. Количество краж, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на 9,2%.

Напомним, что в Петербурге за время новогодних праздников было выдворено 87 мигрантов. Всего суды рассмотрели 116 административных протоколов о нарушении миграционного законодательства. 

Фото: ЗАКС.Ру


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