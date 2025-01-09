Защита телеведущей Лазаревой* обжаловала приговор по делу о пропаганде терроризма

Защита телеведущей Татьяны Лазаревой* обжаловала приговор женщине по делу о пропаганде терроризма (по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), об этом 9 января пишет ТАСС со ссылкой на слова ее адвоката.

В конце декабря 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую к 6,5 года колонии по делу. Также суд запретил ей заниматься четыре года деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

Сейчас Лазарева* находится в международном розыске, из России она уехала в 2022 году. Вину по делу женщина не признала. Согласно материалам дела, в августе 2023 года она высказалась по поводу террористических атак на территории России в одном из интервью на видеохостинге YouTube.

Напомним, что в сентябре Верховный суд России отказал Татьяне Лазаревой* в снятии статуса иностранного агента, который она получила в 2022 году.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в список иностранных агентов; Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру