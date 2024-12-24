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Новости 14:49

Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Лазареву* заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 6,5 годам в колонии телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 24 декабря пишут "РИА Новости".

В суде сторона защиты телеведущей просила оправдать ее, а государственный обвинитель просил назначить Лазаревой* 6,5 лет в колонии общего режима, что в итоге ей и назначили.

Согласно материалам дела, в августе прошлого года Татьяна Лазарева* высказалась по поводу террористических атак на территории России в одном из интервью на видеохостинге YouTube.

Напомним, что в середине октября Лазареву* заочно арестовали по этой же статье. Тогда речь шла о том, что ей может грозить штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или срок от пяти до семи лет. 

*Минюст внес Татьяну Лазареву в список иностранных агентов; Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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