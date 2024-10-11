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Новости 10:18

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали

фото ЗакС политика Телеведущую Лазареву* заочно арестовали

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву, об этом 11 октября ипшут "РИА Новости" со ссылкой на судебные документы.

Ранее в июле ее объявили в розыск. Она обвиняется по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), Лазараева* может получить штраф от 300 тысяч до 1  млн рублей или срок от пяти до семи лет. 

Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру


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