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В заводских зданиях рядом с метро "Горный институт" произошел серьезный пожар

фото ЗакС политика В заводских зданиях рядом с метро "Горный институт" произошел серьезный пожар

В Василеостровском районе Петербурга произошел крупный пожар недалеко от станции метро "Горный институт", об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент случился вечером в четверг, 9 января, на 24-ой линии В.О. в производственном здании. Сообщение о пожаре поступило в 23:07. Возгорание произошло в здании размерами 140х65 метров, огонь охватил 10 квадратных метров.          

Огонь удалось потушить лишь почти через 2,5 часа. Сообщается, что никто по итогу не пострадал.                                                                                                  

К ликвидации пожара участвовали пять единиц специальной техники и 25 человек личного состава МЧС.  

Напомним, что в Выборге произошёл крупный пожар в складе фонда помощи участникам СВО. Возгорание произошло утром в четверг, 9 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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