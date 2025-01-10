Полиция задержала девушку, которая справила нужду у Казанского собора

Полиция Центрального района Петербурга задержала девушку, которая якобы справила нужду у Казанского собора и сняла это на видео, которое потом оказалось в интернете, об этом 10 января пишет "Фонтанка.ру".

Видео с инцидентом стало вирусным в различных Telegram-каналах. Правоохранители задержали 25-летнюю девушку на проспекте Художников. Предполагаемая участница ролика все отрицает и утверждает, что справила нужду в лесу, а недобросовестные лица смонтировали видео.

По итогу на девушку составили протокол о мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ) и оставили в отделе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в феврале 2024 года произошел другой похожий случай в историческом центре Петербурга. Полиция задержала петербуржца, который справил нужду у Медного всадника.

Фото: ЗАКС.Ру