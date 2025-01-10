В праздники петербуржцы совершили почти 19 млн поездок на общественном транспорте

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги пассажиропотока в дни январских каникул, об этом 10 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Самым популярным видом общественного транспорта стал метрополитен. Из почти 19 млн поездок на его долю пришлось 8,2 млн.

Автобусами горожане и гости города воспользовались более 6,2 млн раз, а трамваями и троллейбусами – 4,5 млн. В праздники на маршруты ежедневно выходили около 2000 единиц наземного транспорта.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, в новогоднюю и рождественскую ночи метрополитеном воспользовались более 134 тысяч человек. Работало 24 круглосуточных маршрута. Самыми популярными автобусными маршрутами стали № 127, № 39 и № 2. Среди трамвайных лидерами оказались маршруты № 55 и № 100, а в категории троллейбусов – маршруты № 23 и № 31.

Напомним, что комитет по транспорту Петербурга также подвел итоги пользования платными парковками в праздники. С 1 по 8 января 2025 года в Петербурге специалисты ГЦУП выявили 552 автомобиля с закрытыми чем-либо номерами в зонах парковки.

Фото: ЗАКС.Ру