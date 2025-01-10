Пожар на территории промзоны в Гатчине удалось локализовать

В промышленной зоне Гатчины Ленинградской области вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС России, опубликованным 10 января в социальных сетях, огонь охватил площадь в 1,9 тысячи квадратных метров.

Горело двухэтажное кирпичное здание на Индустриальной улице. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. С возгоранием борются более 50 сотрудников МЧС с привлечением 12 единиц техники.

Через два часа министерство опубликовало сообщение о том, что пожар удалось локализовать. В комитете по правопорядку и безопасности ЛО в 10:47 написали, что открытое горение ликвидировали. Там же уточнили, что рабочие покинули зону пожара.

Для тушения огня к месту происшествия был направлен пожарный поезд. Также на месте работают специалисты Роспотребнадзора и Аварийно-спасательной службы региона.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел недалеко от станции метро "Горный институт". Огонь удалось потушить лишь почти через 2,5 часа. Пострадавших нет.

фото комитета по правопорядку ЛО