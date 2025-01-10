ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:37

Пожар на территории промзоны в Гатчине удалось локализовать

фото ЗакС политика Пожар на территории промзоны в Гатчине удалось локализовать

В промышленной зоне Гатчины Ленинградской области вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС России, опубликованным 10 января в социальных сетях, огонь охватил площадь в 1,9 тысячи квадратных метров.

Горело двухэтажное кирпичное здание на Индустриальной улице. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. С возгоранием борются более 50 сотрудников МЧС с привлечением 12 единиц техники.

Через два часа министерство опубликовало сообщение о том, что пожар удалось локализовать. В комитете по правопорядку и безопасности ЛО в 10:47 написали, что открытое горение ликвидировали. Там же уточнили, что рабочие покинули зону пожара.

Для тушения огня к месту происшествия был направлен пожарный поезд. Также на месте работают специалисты Роспотребнадзора и Аварийно-спасательной службы региона.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел недалеко от станции метро "Горный институт". Огонь удалось потушить лишь почти через 2,5 часа.  Пострадавших нет.

фото комитета по правопорядку ЛО


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама