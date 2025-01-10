В Ленобласти вводят туристический налог в некоторых районах

С 1 января 2025 года в нескольких районах Ленинградской области начал действовать туристический налог, об этом 10 января сообщили в пресс-службе администрации региона.

Нововведение полностью охватит Приозерский, Выборгский районы и Сосновоборский округ, тогда как в пяти других районах налог будет введен лишь частично.

Ставка налога составит 1% от стоимости проживания. Оплачивать его будут гостиницы и другие организации, предоставляющие услуги временного размещения, однако он должен составлять не менее 100 рублей за сутки.

Как отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский, муниципалитеты получили возможность самостоятельно вводить туристический сбор благодаря изменениям в федеральном законодательстве. Полный список муниципалитетов, где будет действовать туристический налог есть на сайте комитета по культуре и туризму Ленобласти.

Напомним, что в начале декабря 2024 года вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что курортный сбор принес в бюджет города более 702 млн рублей.

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