Октябрьская железная дорога за год перевезла почти 200 млн пассажиров

В 2024 году Октябрьская железная дорога перевезла 197,2 млн пассажиров, что на 14% больше показателя 2023 года. Основной рост пришелся на пригородное сообщение — 175,8 млн пассажиров (+15,1%). Дальними поездами воспользовались 21,4 млн человек, что на 5,4% больше, чем годом ранее, сообщили 10 января в пресс-службе ОЖД.

Пассажирооборот за год увеличился на 7,1% и достиг почти 22,1 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении этот показатель составил 6,1 млрд пассажиро-километров (+8,5%), в дальнем следовании — более 16 млрд пассажиро-километров (+6,5%).

В декабре 2024 года услугами железной дороги воспользовались свыше 15,3 млн человек, что на 7,5% больше, чем в декабре 2023 года. Из них 13,7 млн пассажиров выбрали пригородные маршруты (+8,2%), а 1,6 млн — поезда дальнего следования (+2%).

Пассажирооборот за декабрь вырос на 4,2% и составил 1,6 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении он достиг 448 млн пассажиро-километров (+10,7%), в дальнем следовании — 1,2 млрд пассажиро-километров (+1,9%).

Вчера, 9 января, сообщалось о том, что поезда на Балтийском направлении ОЖД опаздывали на полчаса. Причины задержек не уточнялись.

фото: ЗАКС.Ру