Петербургскими следователями возбуждено дело из-за отравления детей угарным газом

Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело по факту отравления троих детей угарным газом, об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел в среду, 8 января, в квартире жилого дома на улице Ткачей. По данным следствия, несовершеннолетние получили острое ингаляционное отравление и были госпитализированы. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ — "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проводят экспертизы, чтобы установить виновных.

Напомним, что председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин заинтересовался травмированием петербуржцев из-за упавших с крыш льдин. Он потребовал доклад о ходе проверок по этому факту.

Фото: ЗАКС.Ру