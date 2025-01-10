Рынок новых автомобилей в России показал максимальный рост за пять лет

В 2024 году в России было продано 1,57 млн новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше по сравнению с 2023 годом. Это стало лучшим результатом на российском авторынке за последние пять лет, сообщают эксперты агентства "АВТОСТАТ". Последний раз подобный объем продаж фиксировался в 2019 году — тогда было реализовано 1,59 млн машин.

Две трети проданных автомобилей пришлись на пять марок. Лидером рынка осталась отечественная LADA с результатом 436,2 тысячи проданных машин. Среди иностранных брендов первое место сохранил китайский Haval, реализовавший 190,6 тысячи автомобилей. Также отметку в 100 тысяч проданных машин преодолели китайские бренды Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Самой популярной моделью в стране третий год подряд остается LADA Granta с показателем 201,5 тысячи проданных экземпляров. Второе место занимает LADA Vesta (123,2 тысяч), а лидером среди иномарок вновь стал кроссовер Haval Jolion (83,8 тысячи). В пятерку самых продаваемых моделей также вошли кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max (64,8 тысячи) и Tiggo 4 PRO (52,7 тысячи).

Ранее стало известно, что петербуржцы совершили 19 млн поездок на общественном транспорте за новогодние праздники. 8,2 млн пришлось на метрополитен.

фото: ЗАКС.Ру