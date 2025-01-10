В квартире блокадницы на Верности начался потоп из-за крыши, которую не ремонтируют более 15 лет

В доме в Калининском районе Петербурга третий день течет вода с потолка в квартире 103-летней блокадницы-блогерши Нины Сахарновой на улице Верности, об этом 10 января пишет "Фонтанка.ру".

По словам внучки пенсионерки, причина – проблемы с кровлей, которые длятся с 2009 года, когда проводился последний капитальный ремонт. Она рассказала, что писали с этим вопросом губернатору, но ничего не было сделано.

Председатель ЖСК-132 Ольга Курочкина пояснила, что ремонт крыши начался в декабре, но ситуация обострилась из-за ветхости кровли. Следующий капитальный ремонт запланирован на 2030–2032 годы, однако ЖСК готовит запрос на перенос сроков.

Фонд капитального ремонта уточнил, что за работы до 2014 года отвечала районная администрация, которая может влиять на новые сроки через жилищный комитет. Администрация Калининского района пока не дала комментариев.

Нина Сахарнова, пережившая блокаду Ленинграда, стала популярна в TikTok в 99 лет благодаря внучке. Она делилась воспоминаниями о войне и отвечала на вопросы подписчиков. Сейчас она практически не выходит в интернет из-за ухудшения здоровья.

Напомним, что в октябре в Петербурге с 2025 года увеличили выплаты участникам Великой Отечественной войны к юбилеям Победы.

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