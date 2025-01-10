Житель Петербурга четыре раза обокрал магазин техники на 111 тысяч рублей

В Московском районе Петербурга 40-летний местный житель обвиняется в серии краж из магазина бытовой техники. Прокуратура утвердила обвинительный акт по статье 158 УК РФ (кража) и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина четырежды посещал один и тот же магазин, расположенный в доме 137, лит. Б, на Московском проспекте. Каждый раз он похищал электронику и бытовые товары. Его "добычей" стали два пылесоса, эпилятор, электрическая зубная щетка и ирригатор.

Чтобы обойти системы защиты, мужчина использовал разные методы: пылесосы он выносил, подняв коробки над антикражными рамками, а с остальной техники снимал защитные датчики.

В результате магазин понес ущерб на сумму свыше 111 тысяч рублей. Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Вчера в пресс-службе главного управления по вопросам миграции МВД РФ сообщили, что уровень преступности по итогам 2024 года сократился среди иностранных граждан. Общее количество совершенных ими преступлений уменьшилось на 0,9%.

фото: ЗАКС.Ру