В Кремле прокомментировали слова президента Литвы о Калининградской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу Калининградской области, об этом 10 января пишет РИА Новости со ссылкой на слова чиновника.

Песков отметил, что высказывания Науседы, касающиеся переименования Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса, демонстрируют территориальные притязания Вильнюса и подтверждают обоснованность предпринимаемых Россией мер по обеспечению безопасности. Ранее президент Литвы сказал, что надо сохранить часть истории Малой Литвы, которая сейчас "так называемая Калининградская область".

"Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", – подчеркнул Песков.

Напомним, что из Петербурга в Калининград начнет курсировать паром "Антей" с 15 января. С 19 января рейсы запустят в обратном направлении.

Фото: ЗАКС.Ру