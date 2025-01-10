У станции метро "Приморская" демонтируют нелегальный торговый павильон

Власти Петербурга начали демонтаж незаконного торгового объекта у станции метро "Приморская". Работы проводятся в ответ на многочисленные жалобы горожан, в том числе поступившие на прямую линию с губернатором города, сообщает 10 января пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Демонтажу подлежит павильон площадью более 200 квадратных метров. Объект был установлен на участке, ранее арендованном юридическим лицом. Однако после истечения срока аренды торговая точка продолжала работать без необходимых разрешительных документов.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения: незаконное использование земельного участка, торговля без кассовых аппаратов (54-ФЗ), ведение торговли в неположенном месте и несоблюдение закона об охране здоровья граждан от последствий курения (15-ФЗ).

Власти намерены взыскать с бывшего арендатора средства, затраченные на демонтаж. Для этого будет проведена претензионная и судебная работа.

Напомним, что недалеко от станции метро "Горный институт" произошел крупный пожар. Огонь удалось потушить лишь почти через 2,5 часа. Пострадавших нет.

скриншот пресс-службы ККИ