Япония сняла санкции с восьми человек, включая мать Евгения Пригожина

Министерство иностранных дел Японии опубликовало обновленный список санкций. В числе тех, кого исключили из санкционного списка, оказались Виолетта Пригожина, мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, об этом 10 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на МИД Японии.

Санкции в отношении Виолетты Пригожиной ввели в феврале 2022 года, ее связывали с компанией, связанной с Евгением Пригожиным. Однако 8 марта 2023 года суд ЕС признал недостаточным основанием родственные связи для включения ее в санкционные списки.

Также были убраны из списка двое российских военнослужащих – Олег Цоков и Георгий Шуеваев, их исключили посмертно. Сняты санкции с пяти бывших чиновников из новых регионов, включая экс-премьер ЛНР Геннадия Цыпкалова и бывших депутатов Народного совета ДНР и ЛНР — Михаила Жукова и Марию Пирогову.

Вместе с тем санкционный список Японии был расширен. В него 10 января вошли 11 физических лиц, 29 юридических лиц и три банка. Среди них – генеральный директор "АЛРОСЫ" Павел Маринычев, вице-президент TsMRBank Дмитрий Никулин и так далее.

Напомним, что в октябре 2024 года юридическое лицо холдинга "Патриот", принадлежавшего Евгению Пригожину, было ликвидировано. Сам Пригожин погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года.

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