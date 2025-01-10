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Новости 15:53

Пожилой мужчина погиб на железнодорожных путях в Ленобласти

фото ЗакС политика Пожилой мужчина погиб на железнодорожных путях в Ленобласти

В Ленобласти на железнодорожной станции Горы электропоезд "Волховстрой – Санкт-Петербург" наехал на пожилого мужчину, сообщает 10 января транспортная полиция СЗФО.

По предварительным данным, пенсионер стоял у края платформы и потерял равновесие, когда приближался поезд. Несмотря на то, что машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось. Мужчина упал на пути и получил травмы, несовместимые с жизнью.

В результате происшествия задержек в движении поездов не было. По факту инцидента транспортной полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Транспортная полиция напомнила гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах, так как нарушение этих правил остается одной из основных причин травм.

Ранее сообщалось, что Октябрьская железная дорога перевезла за 2024 год 197,2 млн пассажиров, что на 14% больше показателя 2023 года.

фото: ЗАКС.Ру


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