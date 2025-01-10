В России ограничили сбор данных о госзакупках с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, ограничивающие сбор данных о государственных закупках, об этом 10 января пишет газета "Ведомости".

Теперь пользователям потребуется пройти предварительную аутентификацию и обосновать цель получения информации. Изменения коснулись порядка доступа к данным через Единую информационную систему (ЕИС).

Согласно уведомлению, опубликованному на сайте ЕИС, для получения данных вместо FTP-сервера будут использоваться "сервисы отдачи документов и информации". Это означает, что доступ к данным госзакупок возможен только через авторизацию по сертификату и с использованием API (программного интерфейса приложений). Пользователи обязаны будут подтвердить свою личность и объяснить цель запроса. Если заявленная цель будет признана некорректной, доступ к сервисам может быть ограничен или заблокирован.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями", отмечают, что ранее данные можно было свободно скачивать через FTP-сервер, что упрощало их использование. Нововведение, по их мнению, может быть связано с оптимизацией нагрузки на инфраструктуру портала госзакупок.

Напомним, что рынок новых автомобилей в России показал максимальный рост за пять лет. В 2024 году в России было продано на 48,4% автомобилей больше по сравнению с 2023 годом.

Фото: ЗАКС.Ру