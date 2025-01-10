На дамбе Петербурга усилили уборку снега из-за непогоды

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга предупредила 10 января водителей об увеличении риска гололедицы на морском участке КАД из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с этим снегоуборочная техника на дамбе переведена на усиленный режим работы. Водителей просят не мешать уборочной технике и соблюдать правила безопасного вождения.

Водителям рекомендуется учитывать погодные условия, снижать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и перестроений. Это особенно важно в условиях надвигающегося циклона, который, по прогнозам метеорологов, 11 января принесет в Петербург мокрый и сильный снег.

При этом в дирекции КЗС уточнили, что влияние циклона не скажется на уровне воды в Финском заливе и Невской губе — все показатели остаются в пределах нормы. Комплекс защитных сооружений работает в штатном режиме.

фото: ЗАКС.Ру