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Новости 14:16

МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 11 января

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 11 января

В субботу, 11 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 10 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 11 января в Петербурге местами ожидается мокрый и сильный снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, сложная обстановка. 

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге с вечера пятницы, 10 января, до середины субботы, 11 января, введен "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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