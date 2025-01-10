Сугробы заняли парковочные места для инвалидов в Петроградском районе

Петербуржцы обнаружили огромные сугробы на парковочных местах для инвалидов в Петроградском районе Петербурга, об этом 10 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали горожане, сугробы расположились на парковочных местах на улице Рентгена, недалеко от медицинских организаций – рядом находятся стоматологическая клиника и Санкт-Петербургский медицинский университет имени академика И. П. Павлова.

В комитете по благоустройству Петербурга объяснили, что это временная мера, вызванная сложной ситуацией с уборкой улиц. В ведомстве пообещали, что снег совсем скоро уберут.

Напомним, что в Петербурге в четверг, 9 января, поступало много сообщений о травмировании горожан из-за упавшей наледи с крыш зданий. Например, лед упал на голову девушки на улице Правды, а на Заусадебной улице наледь свалилась на голову сотруднику автосервиса.

Фото: ЗАКС.Ру