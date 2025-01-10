Суд назначил принудительные работы женщине за фиктивную регистрацию иностранцев

Петродворцовый районный суд вынес приговор Татьяне Анатолити в виде одного года принудительных работ с ежемесячным удержанием 5% из зарплаты в пользу государства за фиктивную постановку на учет иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщила 10 января объединенная пресс-служба судов города.

По имеющейся информации, четыре гражданина Республики Узбекистан, двое граждан Республики Киргизия и гражданина Республики Таджикистан фактически не проживали по адресу регистрации, и женщина не планировала предоставлять им это жилье. Кроме того, она якобы фиктивно оформила регистрацию еще для 12 граждан Узбекистана, двух граждан Киргизии и одного гражданина Таджикистана, которые также не проживали по указанному адресу.

Суд учел, что женщина ранее уже привлекалась к ответственности, признала вину, официально трудоустроена и воспитывает малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников из Петербурга выдворили 87 мигрантов. Еще пять иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в стране, получили штрафы.

фото: ЗАКС.Ру