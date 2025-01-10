На южном участке ЗСД в Петербурге в январе ограничат движение

В январе движение на южном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге будет временно перекрыто из-за модернизации автоматизированной системы управления дорожным движением и обновлением технических средств организации движения, об этом 10 января сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

С 23 часов вечера до 6 часов утра с 11 по 14 января закроют движение в южном направлении на участке от развязки с набережной Екатерингофки до развязки с Благодатной улицей. Объезд будет возможен через набережную Екатерингофки и соседний въезд на ЗСД с Благодатной улицы.

С 23 часов вечера до 6 часов утра с 15 по 19 января движение будет перекрыто в северном направлении в районе развязки с Благодатной улицей. Для объезда водителям предлагается съехать на Благодатную улицу, развернуться и вернуться на ЗСД через съезд в сторону северной развязки с КАД.

Напомним, что Витебская развязка ЗСД с 29 декабря стала платной. Саму дорогу открыли 22 декабря. Оплата для водителей без транспондеров составила 250 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру