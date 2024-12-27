Витебская развязка ЗСД становится платной с 29 декабря

С 29 декабря 2024 года Витебская развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) начнет работу в платном режиме, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы".

Для пользователей транспондеров внесены изменения в базовые тарифы, добавлены маршруты с учетом Витебского проспекта. Например, стоимость проезда по маршруту "Витебский проспект – набережная Макарова" для автомобилей первого класса составит 146 рублей днем и 73 рубля ночью. Оплата будет списываться автоматически, если устройство правильно закреплено, а баланс счета позволяет совершить платеж.

Для пользователей без транспондеров сформирована новая тарифная зона – участок от Благодатной улицы до Витебского проспекта. Стоимость проезда для автомобилей первого класса составит 250 рублей. Оплатить поездку можно на сайте ЗСД, введя госномер автомобиля, в течение пяти дней после проезда. В случае неоплаты информация о нарушении будет передана в профильный госорган для вынесения штрафа.

Напомним, что в воскресенье, 22 декабря, на Витебской развязке было запущено рабочее движение. Тогда отмечалось, что некоторое время развязка будет работать в бесплатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру