СК выясняет обстоятельства травмы школьника в Фрунзенском районе

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства травмирования школьника на уроке труда. Инцидент произошел 9 января в одной из школ Фрунзенского района. Во время практического занятия ученик получил травму большого пальца левой руки, сообщает 10 января пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

По информации "Фонтанки", ножовка сорвалась на фалангу пальца школьника во время выполнения практического задания. Подростка доставили в клинику Педиатрического университета, где его госпитализировали в хирургическое отделение. Врачи диагностировали у него открытый перелом ногтевой фаланги и частичную ампутацию мягких тканей. Пострадавшему провели обработку раны и наложили швы.

По данному факту Следственный комитет организовал проверку на наличие признаков халатности (ст. 293 УК РФ). Сейчас сотрудники СК проводят мероприятия для установления всех деталей происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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фото: ЗАКС.Ру