Суд не признал снижение скорости YouTube нарушением прав граждан

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск Вадима Матвеева к Роскомнадзору. Истец утверждал, что с июля 2024 года на территории России была снижена скорость обмена данными с YouTube, что препятствует доступу к информации и нарушает конституционные права граждан, сообщила 10 января глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Матвеев просил признать бездействие Роскомнадзора незаконным и обязать ведомство принять меры.

Суд, однако, отклонил иск, указав, что Роскомнадзор не имеет полномочий контролировать работу Google LLC и не может проводить контрольные мероприятия в связи с изменением скорости обмена данными. Кроме того, суд отметил отсутствие доказательств, что сниженная скорость делает YouTube недоступным.

Напомним, что видеоблогер Владислав Бумага (Влад А4) в рамках пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря задал вопрос по поводу ограничения работы видеохостинга. Путин сказал, что работа платформы была ограничена из-за нарушения законодательства.

фото: ЗАКС.Ру