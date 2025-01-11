Россияне пожаловались на сбои в работе TikTok

В России произошел сбой в работе социальной сети TikTok, об этом 11 января свидетельствовали данные сервиса Downdetector.

Как отметили пользователи, не прогружалась основная лента социальной сети, где обычно попадаются рекомендованные к просмотру видеоролики и фотографии. К началу субботы, 11 января, было направлено 5 тысяч жалоб на работу TikTok.

Согласно данным Downdetector, сейчас количество жалоб сильно снизилось, а приложение социальной сети работает в штатном режим. О причинах сбоя представители приложения не сообщали.

Напомним, что во время новогодних праздников, 6 января, пользователи из России жаловались на массовые сбои в работе социальных сетей, приложений банков и так далее. Работать перестали приложения МТС, "Мегафона", "Сбера", "ВКонтакте" и так далее.

Фото: pixabay