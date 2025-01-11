В санкционный список США попали компании из Петербурга и Ленобласти

Американский Минфин внес шесть компаний, зарегистрированных в Петербурге и Ленинградской области, в санкционный список, об этом 10 января сообщалось на официальном сайте ведомства.

Власти США утверждают, что эти фирмы входят в состав так называемого "теневого флота" России. Под санкции попали Российская металлоперерабатывающая компания (РМК), специализирующаяся на переработке металлического лома, сеть автозаправочных станций ПАО "Сургутнефтегаз" и его дочернее предприятие ООО "Киришиавтосервис", нефтеперерабатывающее предприятие ООО "Кинеф" (входит в ПАО "Сургутнефтегаз"), совместное предприятие НОВАТЭКа и Газпромбанка – завод "Криогаз-Высоцк", Санкт-Петербургский институт проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (ООО "Ленгипронефтехим"), а также несколько дочерних компаний ПАО "Газпром": ООО "Газпромнефть-Региональные продажи", "Газпром нефть" и "Газпром Ангара".

Как пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу "Газпром нефти", компания уже два года последовательно готовится к различным санкционным вызовам. В "Газпром нефти" также напомнили, что находятся под односторонними иностранными санкциями с 2022 года, и многие ограничения уже интегрированы в их операционную деятельность.

Напомним, что МИД Японии снял санкции с восьми российских граждан, среди которых числится мать Евгения Пригожина. Санкции в отношении Виолетты Пригожиной ввели в феврале 2022 года, ее связывали с компанией, связанной с ее сыном.

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