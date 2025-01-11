Беглов снова перераспределил полномочия в администрации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов снова произвёл перераспределение полномочий среди членов городского правительства, об этом 11 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на распоряжение.

Согласно документу, в Смольном появится новый вице-губернатор, который будет отвечать за вопросы природоохранной деятельности и информатизации. Документ был опубликован в пятницу, 10 января, одновременно с назначением Владимира Омельницкого на должность вице-губернатора. Ему поручено курировать комитет имущественных отношений, КГИОП и управление по развитию садоводства.

Ранее в администрации, как пишет "Фонтанка", были две вакантные должности вице-губернаторов, ни одна из них не предполагала такого спектра функций, как у Омельницкого, но в пятницу, 10 января, Александр Беглов внёс изменения в своё же распоряжение. В результате осталась одна свободная должность вице-губернатора, которому предстоит курировать два комитета.

Предполагается, что новый вице-губернатор возьмёт под контроль комитет по информатизации, который сейчас находится в ведении Олега Эргашева, и комитет по природопользованию, который курирует Алексей Корабельников. Кто конкретно будет этим заниматься, пока что, неизвестно.

Фото: ЗАКС.Ру