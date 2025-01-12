Дрозденко рассказал о ликвидации последствий снегопада в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что сильный снегопад в регионе продолжится как минимум до вечера. Главными угрозами остаются обледенение и обрывы линий электропередач, падение деревьев из-за налипания снега и гололед, рассказал он в своем Telegram-канале 12 января.

Работы по ликвидации последствий непогоды ведутся в усиленном режиме уже вторые сутки. Энергетики продолжают ремонт в Кингисеппском, Гатчинском, Выборгском и Всеволожском районах: с утра количество отключенных абонентов сократилось до 15 тысяч по сравнению с 30 тысячами ночью. Общественный транспорт функционирует на всех региональных и муниципальных дорогах. Управляющие компании и Ленавтодор усилили работу дополнительных бригад дворников и механизаторов.

Дрозденко призвал жителей отказаться от поездок без крайней необходимости и соблюдать осторожность на дорогах. Также он рекомендовал позаботиться о пожилых родственниках, отметив, что даже телефонный звонок может оказаться важным.

Напомним, в аэропорту Пулково временно приостановили отправку и прием рейсов из-за сильного снегопада. Полеты были восстановлены только после улучшения погодных условий в 13:30.

фото из Telegram-канала Дрозденко