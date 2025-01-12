Из-за пожара на улице Марата эвакуировали 37 человек

В Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар. Загорелась квартира на шестом этаже жилого здания, передает 12 января пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании в доме №36–38 на улице Марата поступило в экстренные службы 12 в 12:24. Пламя охватило 50 квадратных метров четырехкомнатной квартиры. Петербургским спасателям удалось локализовать и потушить огонь менее чем за час.

Из опасной зоны эвакуировали 37 человек. Пожилая женщина пострадала, ее госпитализировали. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

Напомним, в аэропорту Пулково сегодня временно приостановили отправку и прием рейсов из-за сильного снегопада. Полеты были восстановлены только после улучшения погодных условий в 13:30.

фото из Telegram-канала МЧС