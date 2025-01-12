Пассажирка погибла при столкновении такси и электрички

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла трагическая авария на железнодорожном переезде. На перегоне "Щеглово – Кирпичный завод" автомобиль такси Geely Coolray выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским электропоездом, передает пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и нарушил правила проезда железнодорожных переездов. В результате удара погибла пассажирка такси — женщина скончалась на месте происшествия.

В электропоезде пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы, проводится проверка и устанавливаются личности водителя и погибшей.

Напомним, сегодня на улице Марата произошел сильный пожар, в результате которого пришлось эвакуировать почти 40 человек. Пламя охватило 50 квадратных метров четырехкомнатной квартиры, но огонь потушили меньше чем за час.

фото ГУ МВД по Петербургу и ЛО