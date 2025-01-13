Беглов поздравил петербургских журналистов с Днём российской печати

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к петербуржцам с поздравлением по случаю Дня российской печати, об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В своём обращении Беглов напомнил, что история отечественной печати началась в 1703 году, когда по указу Петра I вышел первый номер газеты "Ведомости". Он подчеркнул, что современные журналисты продолжают традиции старейших изданий.

Губернатор уделил внимание роли ленинградских журналистов в годы блокады, упомянув подвиг Ольги Берггольц и её коллег, чьи голоса поддерживали ленинградцев в трудные времена.

Глава города также выразил благодарность петербургским журналистам за освещение жизни города, поддержку городских инициатив и внимание к интересам горожан. Он напомнил, что в 2024 году было учреждено почётное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга".

В завершение Александр Беглов пожелал работникам СМИ здоровья, вдохновения и новых профессиональных достижений.

Напомним, что важной новостью декабря 2024 года для журналистской сферы Петербурга стало признание бывшего заместителя начальника 6-го отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаила Смирнова, находящегося в отставке, в убийстве журналиста издания "Фонтанка" Максима Максимова. Журналист пропал без вести летом 2004 года. В "Фонтанке" он занимался расследованиями коррупции в правоохранительных органах.

Фото: ЗАКС.Ру