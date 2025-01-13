Рябоконь потребовал прекратить ночные беспорядки у наливайки в Рыбацком

Жители Рыбацкого обратились к сопредседателю регионального штаба Народного фронта в Петербурге, депутату Законодательного собрания города Андрею Рябоконю ("Единая Россия") с просьбой решить проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте, об этом 13 января он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, заведение работает до трех ночи. Однако проблема не ограничивается лишь поздним режимом работы. Начиная с 22 часов вечера, под окнами дома собираются люди в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого местным жителям приходится засыпать под музыку, крики и нецензурную брань.

"Периодически под окнами случаются драки, асфальт залит кровью и естественными выделениями "ночных героев", – отметил Андрей Рябоконь.

Жители домов просят угомонить дебоширов. Для решения проблемы депутат направил запросы в ГУВД, прокуратуру города и администрацию Невского района с требованием принять меры.

Напомним, что в начале декабря 2024 года депутат ЗакСа Денис Четырбок ("Единая Россия") допустил возможность запрета продажи алкоголя навынос для заведений общественного питания после 22 часов вечера.

Фото: ЗАКС.Ру