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Новости 12:18

ФСИН запустила электронный ресурс для помощи в ресоциализации бывших осужденных

фото ЗакС политика ФСИН запустила электронный ресурс для помощи в ресоциализации бывших осужденных

С 1 января 2025 года в России начал работать электронный ресурс, направленный на содействие ресоциализации бывших осужденных, об этом 13 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Новый механизм предусмотрен законом о пробации, который вступил в силу с начала года. Реестр будет содержать информацию о лицах, обратившихся за помощью в рамках мер пробации. Для каждого заявителя разработают индивидуальную программу социальной поддержки. Она будет включать мероприятия по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, а также сроки их реализации. 

В реестре также будут фиксироваться виды и результаты оказываемой помощи, сроки её предоставления и другие данные, касающиеся пробации. 

Напомним, что в конце декабря 2024 года в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что один из осужденных Обуховской колонии получил ножевое ранение. В главном управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщили ЗАКС.Ру, что данная информация не является достоверной.

Фото: ЗАКС.Ру


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