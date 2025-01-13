В Петербурге появится лимитированная серия "Подорожников" в честь юбилея светофора

С 15 января петербуржцы смогут приобрести карты "Подорожник", выпущенные к 95-летию Российского светофора, об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Лимитированный тираж из 50 тысяч экземпляров поступит в продажу во всех кассах метрополитена и точках продаж билетов ГКУ "Организатор перевозок". Как сообщил директор "Организатора перевозок" Денис Усанов, дизайн новых карт посвящён первым светофорам, которые появились в Ленинграде и Москве в 1930 году. В Северной столице первый светофор был установлен на пересечении Невского и Литейного проспектов (тогда Володарского и 25-го Октября).

Стоимость карты – 80 рублей. Пополнить баланс можно в кассах, через Личный кабинет пассажира или банковские приложения.

Напомним, что перед празднованием Нового года 28 декабря в Петербурге начали продавать новогодние "Подорожники". Тираж состоял из 100 тысяч экземпляров в двух дизайнах.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга