В "Газпроме" задумались о сокращении центрального аппарата почти вдвое

В центральном аппарате "Газпрома" может произойти значительное сокращение штата, об этом 13 января пишет 47news со ссылкой на письмо заместителя председателя правления корпорации Елены Илюхиной с этой инициативой.

Как стало известно, на имя главы компании Алексея Миллера в конце декабря поступило предложение о сокращении персонала центрального аппарата почти в два раза – с 4100 до 2500 сотрудников.

Согласно предложению Илюхиной, за последние 20 лет численность административного аппарата "Газпрома" существенно выросла, а годовой фонд оплаты труда достиг 50 млрд рублей. Заместитель председателя правления считает, что настало время оптимизировать численность управленческого персонала и пересмотреть систему оплаты труда.

Средства, сэкономленные за счёт сокращения расходов на оплату труда и социальных выплат, предлагается направить на повышение мотивации и развитие персонала. Для реализации инициативы зампреду правления по безопасности Сергею Хомякову и руководителю аппарата правления Ирине Милютиной поручено до 15 февраля представить предложения по высвобождению сотрудников, а также по их переводу в другие подразделения и дочерние общества компании.

Собеседники издания в компании считают, что без пересмотра всей структуры управления масштабное сокращение невозможно: для увольнения сотрудника необходимо официально подтвердить отсутствие его штатной единицы в новой конфигурации.

Стоит отметить, что в самом "Газпроме" подлинность письма подтвердили, однако представитель компании заявил, что никаких комментариев по этому поводу не будет, пишет Forbes.

Напомним, что в первый день 2025 года "Газпром" прекратил поставку газа в страны Западной и Центральной Европы через Украину.

Фото: ЗАКС.Ру