"Газпром" прекратил поставки газа на Украину

ПАО "Газпром" сообщило об окончании поставок газа для транзита через Украину с 8:00 1 января. Это произошло из-за отказа государственной компании "Нафтогаз Украины" продлевать действия соглашения, подчеркнули в "Газпроме" - сейчас в России не видят технической и юридической возможности для поставки газа. Договор действовал пять лет - с января 2019 года.

"В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - говорится в сообщении ПАО "Газпром".

Транзит через Украину был единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Президент России Владимир Путин во время прямой линии в конце декабря рассказывал, что ежегодно украинская сторона получала за это порядка 700–800 миллионов долларов. "Газпром" такие перемены "переживет", отмечал глава государства.

Также 1 января "Газпром" объявил об ограничении поставок газа в Молдову до 0 кубометров в сутки, то есть фактически прекратил. Поводом для этого стала задолженность. В компании заявили, что АО "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства.

Константин Леньков