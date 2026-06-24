Со дна Невы начали поднимать буксир "Капитан Ушаков"

В Петербурге до утра 25 июня действуют ограничения на движение судов по участку Большой Невы из-за водолазных работ по подъему частично затонувшего буксира "Капитан Ушаков" из воды у Балтийского завода. На время проведения операции движение по реке полностью закрыли для всех типов водного транспорта. Соответствующее распоряжение 23 июня подписал капитан морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" Александр Волков, обратила внимание "Фонтанка". Судя по видеоматериалам, опубликованным петербуржцами в социальных сетях, буксир начали поднимать со дна.

"В период с 12.00 (время московское) 23 июня 2026 года до 09.00 (время Московское) 25 июня 2026 года ограничить движение судов, не задействованных в операции по судоподъему буксира "Капитан Ушаков", в акватории морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" на участке реки Большая Нева от устья реки Мойки до устья реки Екатерингофка", — говорится в распоряжении.

Судно строилось по заказу Минобороны на Ярославском судостроительном заводе. Вечером 8 августа 2025 года во время ремонтных работ буксир получил крен на правый борт и частично ушел под воду. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (216 УК).

Сроки подъема судна неоднократно переносились из-за наличия у представителей ЯСЗ финансовых проблем. Например, буксир обещали поднять еще в конце мая. После Росприроднадзор оценил вред окружающей среде от нахождения буксира в акватории Невы более чем в 651 млн рублей. Ведомство потребовало от ЯСЗ возместить эту сумму.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру