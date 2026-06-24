В НГУ имени Лесгафта обнаружили признаки хищения на 28,9 млн рублей

Счетная палата выявила в национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта признаки хищения денежных средств, следует из заключения счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2025 год, опубликованного 24 июня. Сумма хищения может составить 28,9 млн рублей, считают в ведомстве. Материалы дела направят в Генеральную прокуратуру для дальнейшей оценки.

По данным Счетной палаты, университет якобы предоставлял помещения третьим лицам без согласования с собственниками. Также представители учреждения могли размещать гостей в гостиничном комплексе учебно-тренировочного центра без оформления документов и взимания оплаты. Ректору университета Вадиму Гришкову направят представление по итогам проверки.

В ходе проверки Счетная палата также выявила нарушения в федеральном государственном бюджетном учреждении "Центр спортивной подготовки сборных команд России". Министерство спорта могло завысить субсидии учреждению на 570 млн рублей.

Глава университета Гришков ранее был руководителем фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области. Свои полномочия он сложил в сентябре 2024 года. Тогда он перешел на работу в НГУ имени Лесгафта.

Летом 2025 года Счетная палата проверила исполнение бюджета в СПбГУ за 2024 год. Представители ведомства выяснили, что сотрудники не взыскали неустойки по трем строительным контрактам и проводили несогласованные работы на объектах культурного наследия.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру