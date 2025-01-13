КГИОП обратится в полицию из-за граффити на фасаде Дома текстилей

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников сообщил 13 января о том, что подготовил обращение в полицию из-за появления граффити на фасаде дома № 79 по Московскому проспекту. Здание, известное как Дом текстилей, имеет статус памятника регионального значения.

"Неустановленные лица нанесли граффити на значительную поверхность только что отреставрированной декоративной штукатурки. КГИОП подготовлено заявление о преступлении в полицию", — сообщили в комитете. Также чиновники призвали горожан "обращать внимание на подобные акты вандализма и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы".

В КГИОП отметили, что очистка декоративной штукатурки, имитирующей структуру камня, от надписей представляет собой сложную задачу. В теплое время года специалисты используют для этого химические реактивы, зимой же приходится прибегать к струйно-вихревой воздушно-абразивной очистке.

В настоящее время граффити закрашены. К восстановлению поврежденных участков приступят при наступлении более благоприятных погодных условий.

Строительство Дома текстилей началось в 1938 году, работы на объекте были завершены в 1955 году. Реставрация части фасадов и арок происходила в 2024 году, в дальнейшем планируются работы по восстановлению оставшихся фасадов, а также аварийных балконов и украшений.

В минувшем ноябре стало известно о задержании двух граффитистов за разукрашивание ограды Некрасовского сада и рисунок в честь Хэллоуина.

Андрей Казарлыга, фото: сайт КГИОП