Два лазурных автобуса столкнулись на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга произошла авария с двумя пассажирскими лазурными автобусами, об этом 13 января пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в понедельник, 13 января, на Пулковском шоссе напротив магазина "О'Кей". Два лазурных автобуса столкнулись, в результате чего один автобус остался без лобового стекла, а второй – без заднего. Пассажиры автобусов покинули транспорт. Как рассказал один из очевидцев, люди в автобусах попадали.

Маршрут № 13, по которому ехал один из автобусов, обслуживается ГУП "Пассажиравтотранс". В предприятии уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов ищут дебошира, который угрожал пассажирам лазурного автобуса предметом, похожим на пистолет. Кроме этого, он вытолкнул одну из пассажирок из автобуса.

Фото: ЗАКС.Ру