Два лазурных автобуса столкнулись на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга произошла авария с двумя пассажирскими лазурными автобусами, об этом 13 января пишет "Фонтанка.ру".
Инцидент произошел в понедельник, 13 января, на Пулковском шоссе напротив магазина "О'Кей". Два лазурных автобуса столкнулись, в результате чего один автобус остался без лобового стекла, а второй – без заднего. Пассажиры автобусов покинули транспорт. Как рассказал один из очевидцев, люди в автобусах попадали.
Маршрут № 13, по которому ехал один из автобусов, обслуживается ГУП "Пассажиравтотранс". В предприятии уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов ищут дебошира, который угрожал пассажирам лазурного автобуса предметом, похожим на пистолет. Кроме этого, он вытолкнул одну из пассажирок из автобуса.