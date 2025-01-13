Полиция ищет дебошира, угрожавшего пистолетом в автобусе во Фрунзенском районе

Сотрудники правоохранительных органов Фрунзенского района Петербурга ищут мужчину, который устроил дебош в пассажирском автобусе, об этом 13 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 января. В полицию обратился водитель автобуса №96, выполняющий рейс из Купчино в Обухово. Он рассказал, что неизвестный мужчина угрожал пассажирам предметом похожим на пистолет, а потом вышел на остановке "ж/д станция "Обухово".

Также водитель уточнил, что на перекрестке Дунайского проспекта и Софийской улицы между неизвестным и женщиной произошел словесный конфликт, после которого дебошир и вытащил предмет похожий на оружие. Как пишет издание "Фонтанка.ру", мужчина еще и вытолкнул женщину на улицу из автобуса.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.1 ст.213 УК РФ). Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

Напомним, что в субботу, 11 января, лазурный автобус в Калининском районе сбил петербурженку, которая переходила дорогу на красный свет. Женщина попала в бльницу с травмами средней степени тяжести.

Фото: ЗАКС.Ру