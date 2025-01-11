В Калининском районе пассажирский автобус сбил петербурженку

В Калининском районе Петербурга произошёл инцидент с участием общественного транспорта и петербурженки, которая переходила дорогу на красный свет, об этом 11 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, ДТП произошло утром в субботу, 11 января, на проспекте Непокоренных. По предварительной информации, водитель автобуса № 222 поворачивал направо, когда 35-летняя петербурженка вышла на проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Транспортная компания "Домтрансавто", которой принадлежит маршрут, не дала комментариев по ситуации. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в четверг, 9 января, суд Петербурга отправил в колонию мужчину за смертельное ДТП с участием лазурного автобуса. Его пассажир погиб, получив травмы при столкновении с автобусом на большой скорости.

Фото: ЗАКС.Ру