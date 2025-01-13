В РНБ появится экспозиция "Литература СВО"

Директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Денис Цыпкин на пресс-конференции в ТАСС анонсировал открытие постоянной экспозиции "Литература СВО" в новом здании библиотеки на Московском проспекте, об этом 13 января пишет "Фонтанка.ру".

По мнению Цыпкина, авторов, которые участвовали в СВО, становится все больше, поэтому "важно выделить ростки новой большой русской литературы".

"Защита Отечества всегда, еще раз повторюсь, очень сильно питала русскую литературу. Она была одним из драйверов развития нашей литературы. Вспомним, что и Пушкин был вообще-то военным журналистом: "Путешествие в Арзрум" – это про войну", – подчеркнул директор РНБ, вспомнив еще работы Льва Толстого и Михаила Лермонтова.

Заместитель генерального директора по библиотечной работе Станислав Голубцов рассказал, что на выставке представят около сотни произведений. Посетители смогут не только видеть книги, но и читать их.

Напомним, что в конце декабря 2024 года вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко вручил казакам памятные знаки за участие в СВО. Всего к награждению были представлены 61 человек, однако большинство из них находились в зоне спецоперации.

Фото: пресс-служба администрации Московского района Петербурга