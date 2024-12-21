Вице-губернатор Потапенко вручил казакам памятные знаки за участие в СВО

В Доме национальностей 21 декабря прошла торжественная церемония вручения почетных знаков "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга" петербургским казакам. В мероприятии принял участие вице-губернатор Игорь Потапенко, который курирует силовой блок в Смольном с ноября 2024 года. Судя по публикациям администрации города, Потапенко впервые принял участие в подобном мероприятии. Также на церемонии присутствовал председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов.

"Казаки, военнослужащие, добровольцы, волонтеры - это наши защитники Отечества. Буквально вчера Президент России объявил 2025 Годом защитника Отечества. Сегодня наши воины получают заслуженные награды от благодарного Санкт‑Петербурга",- приводят слова Потапенко в пресс-службе Смольного.

Сегодня памятные знаки получили 21 казаков. Всего к награждению были представлены 61 человек, однако большинство из них сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Также во время мероприятия казака Александра Золотова наградили медалью "Участнику специальной военной операции" от Минобороны.

В пресс-службе Смольного отметили, что с февраля 2022 года более ста представителей добровольно отправились на военную службу, чтобы отправиться на спецоперацию. В 2023 году в Петербурге сформировали казачий батальон "Балтика", в который вошли представители казачьих объединений из Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Батальон вошел в состав казачей бригады "Терек".

Константин Леньков / Фото Смольный