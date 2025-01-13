Глава Рособрнадзора опроверг заявления о скорой отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг слова депутата Государственной думы Ярослава Нилова о том, что в ближайшие годы в России планируется отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), об этом 13 января пишут "РИА Новости".

По его словам, любые изменения в системе оценки знаний учащихся анонсируются заблаговременно, чтобы обеспечить выпускникам возможность к ним подготовиться.

"Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться", – заявил Музаев.

Ранее о скорой отмене ЕГЭ говорил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его слова, процесс отказа уже начался, а система анализа знаний меняется в принципе.

ЕГЭ – обязательный этап итоговой аттестации для российских школьников, который одновременно является вступительным испытанием в вузы. Система существует с 2001 года. Напомним, что в декабре 2024 года Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили график проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.

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