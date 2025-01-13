Матвиенко допустила возможность ужесточения законодательства об иноагентах

Совет Федерации намерен в весеннюю сессию заняться уточнением существующего законодательства об иностранных агентах, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко во время пресс-подхода 13 января. Видеозапись с ее заявлением появилась в Telegram-канале Совфеда.

"Для того, чтобы не допустить нанесения дальнейшего вреда нашей стране, попыток раскачивания внутри ситуации мы, <...> будем и дальше уточнять наше законодательство, если нужно — усиливать его. Мы будем внимательно следить за новыми вызовами, угрозами, за новыми проявлениями антироссийскими и адекватно на них реагировать", — пообещала Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что анализу будет подвергаться работа уже принятых законов. В случае необходимости в них будут вноситься необходимые уточнения, следовало из ее слов. В целом же, по мнению Матвиенко, существует "сеть иноагентов и скрытых, и открытых", которая якобы из корыстных побуждений занимается "противодействием России".

Ранее стало известно, что за полтора года российские суды вынесли 620 штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента на общую сумму 25,8 млн рублей. Из этой суммы было добровольно оплачено или взыскано менее 4 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру